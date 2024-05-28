菊苣是很多人不熟悉的蔬菜，但卻含有豐富的營養價值，能為健康帶來不少益處。對此，營養師顏瑜萱分享，菊苣葉裡所含維生素A是綠花椰菜的9倍，因此有「護眼之菜」的美稱；此外，其還具有促進腸道益菌生長、幫助排便，以及減重者和糖尿病患者增加飽足感、減緩血糖上升速度的好幫手，非常值得納入日常飲食清單中。

顏瑜萱在個人粉專發文表示，關於神似A菜的菊苣，很多人可能只注意到保健食品內含有「菊苣纖維」的成分，而鮮少見到其本尊現身，但它可不只是乳酸菌、比菲德氏菌的最愛，也是「護眼之菜」。

顏瑜萱接著說，菊苣葉裡所含的維生素A是綠花椰菜的9倍，維生素A除了有助於保持皮膚、黏膜健康外，也是幫助眼睛視網膜感光物質形成的重要元素，因此，菊苣才有護眼蔬菜的美名。

另外，顏瑜萱提到，常聽到的菊苣纖維，就是菊苣獨特的天然果寡糖，在根部特別多，能讓腸道中的乳酸菌、比菲德氏菌分解利用，產生有益人體的乳酸、短鏈脂肪酸，進而維持腸道機能、使益菌增生。

除此，顏瑜萱指出，菊苣也能促進腸道蠕動，達到幫助排便的效果；其更是減重者和糖尿病患者增加飽足感、減緩血糖上升速度的好幫手。

顏瑜萱提醒，菊苣味道微苦能與沙拉醬完美搭配，所以大多做成沙拉生食，但在食用時，不要因怕苦就添加過量的沙拉醬，不妨試試用菊苣煎蛋的方式，既能減少苦味又能吃得營養又健康。