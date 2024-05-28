人安基金會苗栗平安站28日在苗市天后宮1樓舉辦寒士慶端午活動，副縣長鄧桂菊感謝各界發揮愛心、關懷弱勢，讓寒士們感受到社會的溫暖。

今天的活動以「伴我划舟 勇往直前」為主題，邀請270 寒士參加，發放牙刷、牙膏、洗髮精、涼感巾、泡麵、香包等物質及應景的粽子，東雅髮藝連鎖集團提供義剪，並舉辦陸上行舟趣味競賽，邀寒士吹桌上的紙摺龍舟，比賽誰吹得快，象徵寒士突破重重困難，向前邁進。

副縣長鄧桂菊受邀擔任愛心大使，提前與街友、單親媽媽、低收家庭等寒士歡度端午佳節，期盼凝聚社會大眾力量，鼓勵寒士不畏挑戰重新自立。

鄧桂菊並與苗栗平安站頒贈苗栗扶輪社、青工會、青商會、社會福利促進協會、榮欣志工苗龍隊、東雅髮藝感謝狀，感謝贊助應節禮品及提供義剪、量血壓等，讓寒士們感受到社會的溫馨和關懷。

人安基金會苗栗平安站指出，該站常年提供防飢、防寒避暑、防病、工作轉介及3節關懷等服務，期盼同伸援手，陪伴寒士，讓他們失去的人生重新啟航，每月918元（拉一把）支持平安站寒士常年服務，愛心專線037-357045。