現場提供變裝秀服裝體驗。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府28日在苗栗巨蛋體育館辦理「青銀．清盈．藝啟趣」一日美術館活動，展現縣內39所藝術深耕學校、21所城市美學學校及18所樂齡學習中心藝術教育學習成果。縣長鍾東錦表示，學習藝術能陶冶身心，讓自身更有氣質，也鼓勵長者走出家門，參與社區活動，會更加健康長壽。

本次策展人為教育部藝術教育推動委員吳望如，他表示，苗栗是陶藝和木雕之鄉，非常有文化氣息，今天藉著巨蛋體育館的舞台，讓師生的作品能夠展現在眾人面前，本次展出內容豐富，不管是大人還是學生的作品水準都很高，特別是樂齡長輩們利用廢棄物製作的藝術創作，令人驚豔，也符合聯合國SDGs永續發展的目標，相信本次展覽能呈現出苗栗的藝術水準，展現投入藝術創作的快樂。

鍾東錦說，很感謝吳望如先生的策劃，無論是學生還是長輩，他們的作品各具特色，尤其是長輩的作品，凝聚了歲月的精華，呈現出對人生的感悟，也鼓勵高齡者多多參加社區活動，青銀共學，動動頭腦和身體，會更健康長壽。他也鼓勵孩子們多接觸藝術，培養興趣，能增添自身的氣質。

苗栗縣長鍾東錦到場共襄盛舉。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

現場同時由鍾東錦頒獎表揚苗栗縣112學年度推展終身教育績優學校，鼓勵大家持續為推展終身教育而努力。

縣府教育處長葉芯慧則表示，這場活動是一次很好的契機，能夠讓青年和長者之間建立起溝通和理解的橋樑，實現青銀共好的目標，期待這次的活動能夠促進不同世代之間的交流和合作，燃起縣民對藝術的熱情，同時也加深社區的凝聚力。

展場展出155件靜態作品，包含平面作品102件及立體作品53件，在每件作品下方皆設有QRCODE條碼，記錄每位創作者的創作歷程，這次展出作品的作者既有充滿青春與活力的國中、小學生，也有富含智慧與情感的樂齡學習中心長者，展現不同年齡層的創作。

此外，為結合時下資訊科技，展場還有科技互動專區，透過大屏播放串流影片，分享苗栗縣藝術深耕與城市美學多元學習成果，以及景山國小與蕉埔國小的AR、VR互動區，讓現場人員感受資訊與美感跨域整合的不同體驗。

另外，在一樓環廊區則特別邀請9位在地藝術家與活動參與者進行互動教學，課程內容包含藍晒圖明信片、剪紙、竹片創作、樹枝創作、皮革創作、石膏版畫、輕黏土創作、原民編織及造型氣球等，精彩豐富。

今天出席活動的包括苗栗縣長鍾東錦、縣議員黎尚安、造橋鄉長徐連斌、大湖鄉長黃惠琴、各校校長、老師及學生、樂齡學習中心成員、多位市民代表及村里長等，現場相當熱鬧。