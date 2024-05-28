嘉義縣某國小5年級全班4名學生，驚爆都被導師體罰，其中1名學童長期被打得傷痕累累，家長也身心俱疲，親友擔心孩子接二連三受虐，向教育處部陳情，縣府教育處表示，已將該師停職、調查，調查報告最快6月初提出，再由教評會決議懲處。

陳情內容指出，該名學生5月9日放學後被媽媽發現手臂都是傷，孩子說是被導師打的，小孩長期被導師精神虐待、體罰，導師的行為太誇張、不配為師，希望部長火速解決此事，希望不要造成接二連三虐待孩子。

家長指出，孩子一直找理由不想上學，先是說身體不舒服，4月又說害怕上學，追問後才發現長期被導師體罰，打到不敢上學，四肢傷痕累累，紅腫瘀青，看得非常痛心，現在進入調查，他也身心俱疲了，不想再多談。

校方表示，5月9日晚上獲知後隔天10日通報教育處，啟動調查程序，調整張師的導師職務，13日開會決定委由校外委員調查，當天下午張師已請假，調查小組訪談學生、教師代表、家長、行為人張師等人，初步認為張師涉及不當管教，23日將張師停職等候調查。

縣府教育處指出，該位老師在這所國小當代理教師約2、3年，過去是科任老師，112學年度起當導師，與學生互動多，因學生學習情形不如預期，其中1名學童長期有繳交作業不佳的情況，被導師體罰。

縣教育處表示，初步了解該班全班學生都被導師體罰過，目前依《教師輔導管教辦法》啟動調查，其中體罰最嚴重的學童傷勢還在恢復中，已啟動關懷機制，並與家長保持密切連繫，學生目前正常上學上課。

縣府教育處及校方表示，26日調查小組已完成訪談調查，預計最快6月初提出調查報告及意見，再召開教評會對該位導師議處。