晉升3寶媽的8點檔女星葉家妤，昨（27日）在社群公開一系列性感美腿纖腰照，照片中她秀出筆直傲人的雪白大長腿與性感水蛇腰，宣告重回產前的少女身材，葉家妤開心道：「說好甩肉成功就會登台亮相，我這不就來了嗎？」

回想這次鏟肉過程，她表示這次懷孕距離二胎已8年之久，原本以為會和前兩胎一樣輕鬆，沒想到才剛開始就遇到難題，她回憶說：「剛開始數字卡住，我真的超焦慮，而且我老公超過份，居然大半夜躲在客廳吃宵夜，我聽到敲碗聲就跑出去大哭說我也好想吃！當時心裡就想『葉家妤，妳到底在幹嘛啊？！』」

談到後來如何成功減重，她表示是遵從營養師建議，從改變飲食習慣開始，除了三餐正常吃健康原型食物、多喝水外，還會搭配代謝輔助品增加代謝力，持續21天養成習慣後，數字就開始突破卡關期，前後總共減了10公斤，葉家妤嬌羞說：「自從恢復產前少女體態後，我老公每晚用炙熱眼神看著我，一直黏著我，不是耶我真的要封肚了，不能再生了啦。」