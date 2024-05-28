腸病毒還在流行期，疾病管制署今天公布，國內上周新增1例重症案例，一名北部6歲男童，5月上旬因發燒、疱疹性咽峽炎就醫，3天後因頸部疼痛僵硬再度就醫，檢查疑急性無力脊隨炎，住院通報急性無力肢體麻痺，採檢確認感染腸病毒重症。疾管署發言人曾淑慧表示，腸病毒疫情五月中旬已到達高峰，目前開始緩降，但仍處於流行期。

疾管署監測資料顯示，國內上周腸病毒門急診就診計1萬5180人次，較前一周1萬7888人次，下降15.1％。並新增一例重症個案，為克沙奇A2型。

疾管署表示，今年累計3例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型2例及克沙奇A10型1例，其中2例年齡為未滿1歲幼童，病例數與去（2023）年同期（3例）相當。

實驗室監測則顯示，腸病毒以克沙奇A型為主，易引起嚴重症狀之腸病毒A71型及D68型近期無新增個案，且感染個案均為輕症。

疾管署防疫醫師劉裕誠指出，新增一例腸病毒感染併發重症確定病例，為北部地區的6歲男童，於5月上旬出現發燒、疱疹性咽峽炎等症狀就醫，3天後進一步出現頸部疼痛僵硬、單側無力情形再度就醫，經檢查疑似急性無力脊隨炎，於當日收治住院，通報為急性無力肢體麻痺（AFP）並採檢，檢出克沙奇A2型而通報腸病毒感染併發重症，經審查研判為確定病例，

劉裕誠說，幸好的是，男童經治療後，住院3天症狀即明顯改善，目前人已平安出院。

發言人曾淑慧表示，腸病毒於五月中旬已經到達高峰，且已經過了高原期，緩步下降中，但還是高於流行閾值處於流行期，因此還是要注意學童傳播風險，若有活動力不佳呼吸急促等重症前兆應迅速就醫。