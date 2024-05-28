人氣YouTuber「超強系列SuperAwesome」與來自馬來西亞的「Soya手癢計劃」在4年前宣布交往後經常合作拍片，但兩人卻在上個月宣告分手，而之後Soya有新歡卻被罵「無縫接軌」；對此，有網友在Soya的社群上發現一些蛛絲馬跡疑似在暗指前任劈腿，掀起網上熱議。

一名網友在Dcard以「Soya好像真的被劈腿了」為題發文，透露自己在今年初曾看見超強與一名短髮女子出現萬華區，且兩人互動親密，因為原PO感覺女方有點眼熟，所以去翻了過去Soya與超強的影片及社群，才發現他們曾一起出過國。

雖然Soya在分手文中強調兩人是和平分手，但Soya日前在社群發出的分手心境短片中提到「我付出那麼多」、「他的筋很軟，我的筋不軟」的字眼，起初粉絲認為Soya只是在詮釋失戀女子的心聲，但網友「花草=拈花惹草，花椰菜=菜花，筋很軟=劈腿」、「戴浴帽=戴綠帽，還把花椰菜娃娃放頭上」等留言卻都被Soya按讚，讓原PO認為，Soya應是最近被洗版罵「無縫接軌」，才會以此方式反擊並暗指對方劈腿。

文章曝光後，引發熱議，不少人都表示認同：「我也覺得是網上惡意太多Soya才會用這樣的方式表態，不然感覺Soya原本只想跟大家交代關係結束，沒有想要公開分開的原因！」、「看完我想說，我為我曾經酸Soya太快進入下一段道歉！我不該無腦當酸民！對不起」。