梅以德曾任職於百達投顧總經理、德銀遠東投信總經理，2022年6月轉戰至保德信擔任行銷長，為保德信行銷策略、通路銷售注入新觀點與具前瞻性的計畫，並積極參與永續發展等公司治理相關議題，親自擔任ESG專責主管，針對氣候變遷與風險管理、ESG投資、碳盤查、永續揭露等進程，積極指導並提供建議。

保德信總經理梅以德指出，PGIM為世界領先的資產管理公司之一，身為全球第10大機構確定提撥計畫之資產管理業者，在全球資產管理規模超過1.34兆美元，旗下所管理的資產種類多元，除了股票外，PGIM也是全球最大的主動型投資級債策略管理公司，債券資產同樣位居全球領導地位。

梅以德特別強調，在PGIM旗下八大領域中，PGIM不動產成立已逾50年，為全球第三大不動產投資管理公司，研究團隊遍及全球35個城市，對各區域不動產市場有相當深入的了解與見解，期待未來新增基金架構REITs之後，保德信可以運用集團優勢，協助台灣不動產與基礎建設相關產業的發展，同時也能提供投資人更加多元的投資機會。

梅以德表示，保德信不僅提供客戶投資解決方案，其核心觀點與價值為「資產配置、長期穩健投資」，提供股票、固定收益、不動產投資、多重資產和私募市場等專業建議和客製化計劃，期望協助客戶以積極、系統性地打造黃金中長期資產配置比例，再順應市場趨勢輔以戰術資產配置，同時亦將深化保德信於退休規劃領域的投資策略。