PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，推升這波台股持續創高的動力，主要來自於對降息的預期、美股多頭激勵，以及具有題材的族群輪漲，建議後續可持續觀察美股走勢、聯準會動向、台股重點企業法說會，以及COMPUTEX等相關熱門題材。

盤面上，台積電收在865元，下跌0.46%；機器人概念受惠在輝達(Nvidia)執行長黃仁勳抵台消息激勵，多檔概念股強勢漲停鎖死，昆盈開盤登頂36.1元，創2008年7月以來新高，6個交易日股價已飆漲70.28%；羅昇(8374)亦跳空漲停鎖49.5元，6個交易日股價飆漲61.5%。聯發科股東會行情續燒，繼昨日一度攻上漲停後，今日盤中再登天價1320元，終場收1310元；奇鋐(3017)收在783元，上漲6.1%。

黃新迪指出，台股累計今年來漲幅超過2成以上，高居全球主要指數第二強，僅次於費城半導體指數；目前台股技術面均線、型態、指標皆有利於多頭延續盤勢，下檔只要短線多空最具代表性的10日線沒有失守，大盤多頭格局強勢。

台股題材面除了COMPUTEX，黃新迪說明，蘋果WWDC大會也將於6月11日登場，加上微軟宣布將聯合多家業者推動AI PC生態圈，為相關科技股供應鏈帶來正面效應，預期在類股輪動下，指數仍有機會續創新高，惟資金輪動快速，建議擇優操作。