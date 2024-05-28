輝達（NVIDIA）取得經濟部「大A＋計畫」，在台北內湖設立第一座AI人工智慧創新研發中心之後，第二座AI研發中心與鴻海合作，設在高雄軟體園區的鴻海大樓，並在去年底完成超級電腦（HPC）的建置，將提供部份算力給新創應用、開發AI相關產品與服務。

經濟部技術司長邱求慧日前參加「高雄市亞洲新灣區產業發展策略」第13次座談會時透露，輝達去年底，已在亞灣區完成設置超級電腦，未來可以提供約四分之一的算力，給產官學研與新創，進行研發使用，以提升AI研發及技術發展。

可靠消息指出，NVIDIA的亞灣超級電腦，就是位於亞灣高雄軟體產業園區內的鴻海大樓，這裡將是輝達全台第二座AI研發中心所在。

據了解，輝達位於亞灣高軟的全台第二座AI研發中心，是輝達與鴻海合作的，至於雙方的合作模式，外人不得而知。

鴻海從2008年開始進駐、投資高雄軟體園區，除了數位匯流數據中心，鴻海的超級電腦系統（HPC）也座落高軟，不論是美國、日本、或歐洲等地的資料，都會回傳到鴻海高雄總部的大數據中心。

而輝達在台北內湖設立第一座AI人工智慧創新研發中心之後，因取得經濟部「大A＋計畫」（領航企業研發深耕計畫），而有在高軟設立第二座AI研發中心的動作。