AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日為下周台北國際電腦展提前訪台，除媒體見面會等公開行程外，預計將密集拜會供應鏈廠商。財經專家黃世聰表示，黃仁勳此次訪台，傳台積電創辦人張忠謀夫妻、總裁魏哲家將親自邀請到家中餐宴，且美國分析師預估，台積電目標價格是1050元台幣，與目前800多元還有兩百多塊的價差，台積電應該還是會繼續上漲。

黃仁勳25日才在美國職棒奧克蘭運動家隊「舊金山台灣日」開球，26日晚間就抵達台北。黃仁勳將於6月2日（日）舉行AI生態系統發展的主題演講，為台北國際電腦展COMPUTEX 2024揭開序幕，不過此次卻是提前一周就抵達台灣，引發關注。

財經專家黃世聰昨在政論節目《57爆新聞》表示，黃仁勳的公開行程是6月2日在台大舉行千人演講，但預計也會密訪供應鏈和固樁，可能還會到台積電創辦人張忠謀家中，張忠謀與妻子張淑芬宴請黃仁勳，台積電總裁魏哲家應該也會到場。另在6月3日可能會與鴻海劉揚偉開會，應該也會宣布輝達與鴻海的合作。

黃世聰指出，黃仁勳此行最大的重點還是來看台積電，關心台積電產能不夠，黃仁勳之前才說過「需求不是問題，現在是供給的問題」，而供給的就是台積電，所以台積電應該還是會繼續上漲，有強力買入的訊號。

黃世聰提到，美國分析師預估，台積電平均的目標價格為164.11美元，ADR換算成台股，目標價格是1050元台幣，與目前台積電約800多元，還有約200多塊的價差，所以還有機會往上漲，且上個季度台積電的漲幅其實是落在輝達之後。

對於台積電有機會往上漲，黃世聰也分析，台積電過去每年都增加5座廠，今年預計要新建7座，國內3座晶圓廠、2座封測廠，海外2座廠則是在日本和美國，但這樣黃仁勳還是說供不應求。且台積電最近從三星手中搶走了google手機google tensor G5的晶片代工，以及明年高通驍龍8 Gen4處理器，因三星3奈米產能擴張保守、良率較低，取消雙代工廠模式，全由台積電代工，三星根本不是台積電的競爭者，外資也多看好台積電。