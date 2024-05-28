情侶生活習慣不同，要怎麼磨合是感情能否維持的關鍵。一名女網友分享，由於婚前沒有和老公同居過，所以婚後親眼見到老公的壞習慣，包括沒有每天洗澡、1年刷不到5次牙，以及沒洗澡就直接上床睡覺等，讓她很崩潰，也引起網友討論。

一名女網友在臉書社團《匿名公社》上分享，她和老公婚前不曾同居，就直接結婚，婚後才知道，看起來很乾淨的老公，竟然可以沒洗澡就鑽被窩睡覺，甚至一年刷不到5次牙齒，經常好幾天都沒有洗澡，種種衛生習慣讓原PO很崩潰。

女網友以自身案例為例，呼籲大家婚前一定要先同居，不然真的會很後悔，沒有同住一起生活過，永遠不會知道另一半的脾氣，也不會清楚對方的生活習慣。另有很多人問為何交往期間沒發現老公其實很邋遢，原PO回應，這是因為每次兩人約會前，老公都會精心打扮，所以真的沒有發現。

貼文引起網友討論，「一年刷不到5次牙，太扯了吧」、「同居是一切幻滅的開始」、「還沒小孩就快分了吧」、「不刷牙真的很誇張」、「不刷牙跟洗澡真的太可怕了」。