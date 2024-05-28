南投市長張嘉哲27日在臉書自曝遭「幽靈包裹」詐騙，為了避免詐騙集團故技重施，造成更多人受害，他透過超商的退款、退貨管道追回1195元，更公開自救教戰過程，提醒民眾收到取貨通知簡訊，先別急著付錢領貨，先查閱購物紀錄，避免被詐騙。

張嘉哲po文「你沒看錯！嘉哲被詐騙了」，他自稱日前收到簡訊通知，告知到超商領取貨到付款的包裹，當時覺得奇怪，心想「他有網購東西嗎？」他到超商支付1195元領貨回家，打開包裹，發現裡頭是不知名的化妝品，確定遭幽靈包裹詐騙。

南投市長張嘉哲自曝遭「幽靈包裹」詐騙，提醒民眾收到取貨通知簡訊，先別急著付錢領貨，先查閱購物紀錄，避免受害。（翻攝張嘉哲（南投市長）臉書／楊靜茹南投傳真）

張嘉哲到超商支付1195元領貨回家，打開包裹，發現裡頭是不知名的化妝品，確定遭幽靈包裹詐騙。（翻攝張嘉哲（南投市長）臉書／楊靜茹南投傳真）

張嘉哲說，起初認為損失金額不多，可以省麻煩，放棄追回款項，但想到很多被騙的人，一定也這樣想，若放棄追究，等於縱容詐騙集團犯罪，決定追回款項，而追回款項過程非常簡單，其實不麻煩。

張嘉哲也公開超商退款流程，教導民眾追回被騙的款項，用手機上網進入詐騙案件申訴平台填資料，收簡訊加入貨運公司Line帳號通報單，再填退款單，等物流司機收取幽靈包裹，之後等款項退回指定帳戶。切記一定要在35天內完成申訴，否則可能將無法取得退款。

南投警分局表示，超商包裹詐騙主要來自「社群平台一頁式詐騙廣告」、「幽靈包裹」，前者透過網路社群以超低優惠價誘騙消費者下單，實際寄出與廣告不符的劣質商品，後者是詐騙集團主動寄出商品，並發送到貨通知簡訊，誘使消費者付款取貨。目前4大超商都提供退款、退貨管道，協助消費者追回款項，呼籲民眾也可善用165專線諮詢，避免受害。