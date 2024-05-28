今天（28日）早上彰化大雨滂沱，影響到車流速度，國道1號南向員林路段，早上10點左右，小貨車疑因未保持行車距離，擦撞到行駛在中線車道的小客車，造成貨車側翻橫躺在內側及中線車道上，現場只剩外線車道通行，一度造成塞車，事故在10時51分排除並恢復通車，所幸無人傷亡，相關肇事經過及肇因研判由警方調查釐清中。

警方表示，這起小貨車擦撞小客車意外，發生在今日上午10時02分，國道1號南向211公里員林路段，由53歲陳男駕駛的小貨車，失控擦撞行駛在中線車道、由42歲李姓男子所駕駛的小客車，小貨車碰撞後側翻，占用內側及中線車道，現場無人傷亡。這起事故在10時51分排除恢復通車，駕駛人無飲酒情形。

警方表示，車禍發生時，陳男駕駛的小貨車，行駛在內線車道，疑因未注意到前方車輛剎車，反應不及，擦撞到行駛在中線車道的小客車，詳細肇事經過及肇因研判由警方調查釐清中

警方提醒用路人，行車請注意車前狀況，保持安全距離，勿手持方式使用手機，並勿疲勞駕駛。變換車道時請注意車側狀態，並與前車保持安全距離，勿超速行駛並應繫妥安全帶，以維護自身及他人的行車安全。