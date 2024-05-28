方宥心回尋30年前的自己「方婉真」童年時期，撰寫《回尋腦海裡的小丑魚》，與插畫師呂綵庭Baw為這一趟童年旅程，共同創作出這本圖文書。方宥心在第一批《回尋腦海裡的小丑魚》印出來之後，第一時間寄給兒時戰友方順吉，方順吉收到金裝版的書籍後，po文表示，「想不到竟然有一天，我的名字也會出現在書裡。」

方順吉寫道看著妹妹的描敘兒時的情景，畫面歷歷在目，特別標注「發音」「選擇」「雨夜的夜市」三篇圖文並茂的小故事，感性說：「我的臭小妹啊，以為妳忘記了。以為妳一點都不在意，原來，我們小時候的回憶，妳早已刻在生命裡 ，我被妳感動到了。」來表達兒時的情誼永存。方宥心表示：「寄出去的時候非常緊張，有一種遲來的感謝，不知道如何開口的感覺。難忘的童年，感謝童年戰友們的真誠與照顧。」

方宥心出書成績不錯。（圖／寶田文創提供）

書籍中除了每篇故事後面有當時流行歌曲、小時候比賽的歌曲，以及可以讓讀者寫下自己小故事的筆記頁外，還留了一個彩蛋，是方宥心寫給方婉真的歌曲。原本預留兩成預售的書籍，其餘由裝訂廠包膜準備出貨之際，由於預售成績超乎兩位作者的預期，開心之餘，把原本已經包膜的書籍，再次拆封，將預購小禮物包裝進書籍中及親筆簽名表達對讀者的感謝之意。

對於預購的成績，兩位作者開心並謙虛地表示，很驚喜、很開心。這趟旅程相信也會成為30年後最美好的回憶。預購期即將結束，接下來將開啟親自包裝及寄送的工作，並表示一點都不辛苦，可以一份一份的將心意與紙張的溫度好好的包裝起來，送到讀者手中，別具意義。