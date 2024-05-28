法務部廉政署28日舉行卸、新任署長交接暨宣誓典禮，法務部長鄭銘謙致詞表示，將以賴總統就職演說的「清廉執政、建立開放透明的政府」為目標，並期勉新任廉政署長馮成「團隊作戰，強化肅貪能量」、「善用AI，智慧轉型科技辦案」、「預防先行，肅貪為輔」、「完善法制，與時俱進」、「正人正己，為機關標竿」5大期許。

鄭銘謙也感謝前廉政署長莊榮松2年任期期間，將開設機關採購廉政平台，從原先40幾案，已開設至76案，成果豐碩。

鄭銘謙強調，廉政署長身負帶領廉政同仁開拓廉政建設的重責大任，期許新任署長馮成展望未來，而且現在全球正面臨貪瀆犯罪智慧化挑戰，各種危機、風險變化萬千，因此提出「團隊作戰，強化肅貪能量」、「善用AI，智慧轉型科技辦案」、「預防先行，肅貪為輔」、「完善法制，與時俱進」、「正人正己，為機關標竿」5大期許，期勉廉政署全體同仁，具備靈活的思維，跟上時代的躍進，將危機都化為轉機。

新任廉政署長馮成上任後，下午邀集一級主管開會，要求廉政署要帶領政風同仁與機關密切合作，發掘風險、機先預警控制，降低貪瀆發生率；公私部門交流活動要設定明確目標，務實且系統性的持續推動與精進；偵辦肅貪案件首重程序嚴謹，證據蒐集完備，並注意人權保障；並要求主管落實團隊紀律，以身作則。

法務部廉政署今舉行的卸、新任署長交接暨宣誓典禮，由法務部長鄭銘謙主持，包括政次黃世杰、常次黃謀信、主祕繆卓然、檢察總長邢泰釗、台灣高檢署檢察長張斗輝、新北地檢署檢察長余麗貞、警政署長張榮興、經濟部水利署長賴建信、各政風機構主管共約80人觀禮。