廁所潮濕容易滋生霉菌，一名網友指出，家裡廁所整修不到一年，洗手台邊緣的膠條已經整條變黑色，上面全是霉，求問除霉方法。貼文PO出後，內行網友傳授超簡單1招，在膠條上鋪衛生紙，淋漂白水，晚上放著，一覺醒來膠條就變白。

洗手台的膠條容易發霉，又不易清潔。（示意圖，shutterstock／達志）

原PO近日在臉書「我愛全聯-好物老實説」詢問，廁所膠條發霉，大家有沒有推薦的清潔劑，能除掉膠條上的霉，但不傷到膠條；原PO表示，家中廁所整修未滿一年，洗手台上的膠條已經被霉滲透進去，雖然知道廁所要保持乾燥，但用的人多，洗手台的水總是會一直濺到膠條上，導致一整條黑黑的。

問題一出，有網友就分享，不用特地買清潔劑，用漂白水就能解決，「膠條鋪滿衛生紙，淋上漂白水」、「我用化妝棉+漂白水，晚上用，一覺醒來變白的」、「百分百正解！我都是用便宜會爛掉的衛生紙+漂白水敷著，敷完沖一沖直接下水管，也不怕阻塞」。

但也有人指出，若霉已經滲進去，要刮除膠條重新上矽利康，才能徹底除霉，但之後如果沒保持乾燥，馬上會再度發霉，因此解決完霉的問題，建議開台電風扇保持通風，或是放抹布在洗手台旁，隨時擦乾檯面，比較不容易發霉。