新任總經理蔡育軒表示，台亞集團的規模與壯大指日可待，台亞已逐漸落實成為集團控股公司，亞家軍儼然成型。首先打頭陣的，將是前年由台亞分割出去的星亞(7753)，即將在6月下旬掛牌興櫃。隨後集團其他重要成員和亞、積亞、冠亞也將接續朝IPO目標大步邁進。

蔡育軒總經理之前為台亞智能製造中心資深副總經理，由董事會任命為台亞總經理，基於對台亞的經營理念、未來策略和具體營運的實務經驗，認為台亞除了繼續堅守集團政策方向，穩健擴大各項業務規模與營業利潤外，同時仍要持續強化公司整體競爭力。

因應台亞之於集團未來戰略的定位，除了持續深耕穿戴市場、強化感測元件市占率並持續積極跨入健康監測領域外，蔡育軒總經理認為，今年下半年台亞首要任務為第三代半導體元件的出貨。歷經一年多的研發、試產，在台亞生產的6吋GaN功率產品即將於今年第二季開始小量出貨送交客戶，配合最小金額的資本投入，產能將逐步拉升，加上積亞6吋SiC功率產品的產出規畫，目標為年底前第三代半導體功率元件至少達到集團營收占比5%以上。

除了將先前研發成果有效轉化為對台亞營收的實質挹注及毛利的整體提升外，做為前哨產品，在未來冠亞8吋GaN產能就緒前，更具積極搶占市場並開拓客戶的指標意義。此外，台亞也必將持續過去與子公司的深度合作，從人才的互通到資源共享，從產能支援到系統整合，使台亞現有資源得以在集團內部統籌運用，大幅縮減子公司籌建時程與成本，更充分發揮集團協同合作最大的實質經濟效益。