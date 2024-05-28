解放軍東部戰區23、24日舉行「聯合利劍—2024A」環台軍演

就在中國23、24日舉行「聯合利劍—2024A」環台軍演，導致兩岸緊張加劇後，排水量達10.7萬噸的「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母在南海從事飛行任務，展現了美國海軍實力。

綜合外電27日報導，五角大廈「國防視覺資訊發布服務單位」（DVIDS）網26日宣布，「羅斯福」號航母穿越了南海。而這艘尼米茲級航母是第9航母打擊群的旗艦，正在美國第7艦隊任務區內執行「例行」任務。

隨著美國軍方宣布相關消息的同時，也發布了「羅斯福」號航母艦載機，如E-2D「鷹眼」預警機，還有 F/A-18F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機等從事飛行任務的影像。而這些行動凸顯了「羅斯福」號的戰備狀態，以及它投射軍力，並確保亞太區穩定的能力。

「羅斯福」號今年稍早與日、韓和菲律賓等重要盟友，在西太平洋參加了多次演習。它5月24日結束了對新加坡的港口訪問，接著恢復海上任務。在台海局勢緊張的情況下，五角大廈部署這樣的戰略資產，顯然是在展現美國軍力和決心。而美國國務院則力促中方自制，並警告不要利用例行活動，作為軍事挑釁的藉口，以免導致局勢進一步升級。

另一方面，國防部26日說，在金門附近發現了一箱以簡體字寫的政治口號文宣，而這恐怕是由無人機投放，引發對岸試圖影響台灣輿論的擔憂。