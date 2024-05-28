雲林縣近年雖打造不少觀光休閒景點，但年輕人喜愛的夜生活仍鮮少有地方可去，縣議員蔡東富28日質詢敦請縣府把斗六膨鼠森林公園與後庄埤公園一帶打造為音樂廣場，讓年輕人、親子有地方可以喝飲料聊聊，張麗善表示將責成文觀處與斗六市公所合作。

蔡東富表示，姪子日前帶女友到雲林，為免讓女方誤會雲林只有廟會，特地帶到新完工的斗六市後庄埤公園賞夜景，可惜夜間9點就已關燈；接著到對面的膨鼠森林公園，幸好還有人在唱歌，也有人在玩遊具，替斗六市長林聖爵感到驕傲。

蔡東富質詢文觀處長陳璧君晚上9點半可以去哪裡？陳璧君表示，雲林較無夜間活動之處。

蔡東富說，如果要雲林年輕人回鄉，應該要有提供音樂、行動餐酒館的地點，否則晚上無處消遣，朋友也不來找，久了還是留不住人，膨鼠森林公園與後庄埤的綠帶應設法營造一個音樂廣場，有音樂、有飲料、燈光開久一點，中老年也會想去。

張麗善答詢說，這個問題她也有注意到，這幾年已營造許多景點，盡量在假日或特殊日子辦晚會表演，也積極創造光環境，包括斗六圓環、虎尾鐵橋、素還真圓環，未來還會有顏思齊圓環、媽祖大橋光環境。

她表示，斗六行啟館周五有街頭藝人演唱，偶爾也有年輕人跳舞，未來會盡量朝山、中、海各有「周末小確幸」之地，讓街頭藝人也有獻藝的機會。

蔡東富強調，他並不應求這樣的夜生活據點要設在斗南鎮，因為斗六市膨鼠森林公園已有人氣基礎，只需要一點配套措施，讓比較好的餐車前來駐點，年輕人晚上就有休閒之處可去。

張麗善答覆從善如流，將責成縣府文觀處與斗六市公所一起合作打造美好的周末小確幸。