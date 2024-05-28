台南市議員蔡育輝說，他為民服務至今，最多一天吃13顆，現在已是「聞粽色變」。（蔡育輝提供／張毓翎台南傳真）

端午節將至，許多社區會包粽子，但粽子熱量高，常會不小心吃過多而造成肥胖，若是腸胃道較敏感者或糖尿病患者，營養師特別建議勿過量食用。台南市議員蔡育輝說，他為民服務至今，最多一天吃13顆，現在已是「聞粽色變」，為了顧健康，醫生叮嚀一天不能吃超過2顆。

粽子是端午應景美食，但粽子熱量特別高，1顆熱量至少300大卡，而且愈華麗的粽子，熱量及鈉含量也都相對較高，吃太多容易變胖，對於有慢性疾病及三高患者更是一大負擔。

柳營奇美醫院營養師莫謹蓮表示，市面上的粽子從選米、內餡到炒料用的油都很重要，為讓香氣足夠，大多使用豬油來爆香，而豬油在脂肪分類是屬於飽和脂肪酸比例較高的油脂，其他如五花肉、或油花較豐富的梅花肉等，也都是飽和脂肪。

莫謹蓮說，一旦食用過多，容易增加血中總膽固醇以及低密度脂蛋白，長期下來這些游離脂肪酸會破壞血管壁形成斑塊，導致血管壁變得狹窄，血液不易通過血管，進而增加心血管疾病的發生率。

莫謹蓮提到，糯米屬於支鏈澱粉，其特性為烹煮後較黏，不易人體消化，食用過多時容易會有脹氣等腸胃道不適症狀，因此腸胃道較敏感者，建議勿過量食用，且支鏈澱粉的升醣指數較直鏈澱粉高，易造成體內血糖快速上升，所以糖尿病患者也不宜過量食用。

若想要減輕端午節的負擔，她推薦7個撇步，包含餐前來一碗青菜、餐後水果不可少、粽子一天一顆、選擇小巧玲瓏或高纖五穀營養高的粽子、把肥肉挑掉不吃、減少沾醬減少鈉含量攝取，若能遵循上述撇步，就能在享用美味同時不超「粽」。