賴清德總統上任後今首度視導花蓮部隊，除了前往花防部混砲營與空軍第五聯隊外，又前往最具機敏性的復興北營區勗勉海軍海鋒第四中隊駐地。該中隊2022年底成軍，進駐花蓮，目前部署雄三及雄二飛彈，據了解，雄三增程型飛彈也已部署在此，因此並未公開任何照片。

海鋒四中隊主要任務是負責戍守東部及東南海域，範圍甚至可延伸到宜蘭及屏東。從面對去年至今年的中共各項軍演，機動飛彈車組固守整個東部海上，形成飛彈牆，讓解放軍相當顧忌。

從2022年4月大陸環台利劍演習、2023年繞台軍演、到今年的聯合利劍演習。解放軍海軍艦幾乎天天都出現在東部太平洋。

尤其是聯合利劍-2024A軍演，位於花蓮外海的軍演區範圍幾乎與24海浬鄰接區貼再一起，劍指我東部佳山及台東建安兩處重要空軍重要據點。

海鋒四中隊雄二及雄三機動飛彈車受命後，在海軍陸戰隊戒護下，最短時間內就抵達屏東、台東、花蓮及宜蘭等各戰術位置戰備待命，對於解放軍軍艦產生極大嚇阻效應。