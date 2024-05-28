國會改革法案爭議從中央延燒到地方，台南市議會民進黨團28日除痛批「藍白黑箱、顛倒是非」，聲援立法院民進黨團與院外的青鳥行動外，也針對昨天市議會國民黨團的記者會，反酸2014年10月9日國民黨只派1人固守議會，連重要的總預算審查都不來，事後卻指責民進黨多數暴力，實在莫名其妙。

民進黨團總召集人陳秋宏偕黨團成員蔡麗青、李啟維、林依婷、蔡筱薇、蔡蘇秋金、朱正軒、陳秋萍、陳怡珍、周麗津、郭鴻儀、黃肇輝、沈家鳳、沈震東等人，舉行「藍白黑箱、顛倒是非」記者會，強調「表決可以輸、但論述不能輸」，眼前立法院一次次的表決，輸贏雖不是最關鍵，但民進黨捍衛的理念民主價值，一定要在論述上贏得社會民心。

民進黨團強調，在實際的議事運作上，朝野政黨本來就會因為對法案看法有差異，針對議案的進行，採取某種程度的杯葛或拖延戰術；目前的立法院，國民黨至少還會甲動，反觀2014年第一屆台南市議會國民黨團卻只派1名議員固守議場，連演都不想演。

黨團表示，第一屆台南市議員的組成非常巧妙，民進黨有27席、國民黨13席及無黨籍17席，加上缺額的2席，總共57席，民進黨根本連過半都不到，但2014年10月9日當天議場的表決，如果國民黨對總預算有疑慮，為何不選擇甲級動員杯葛，反而只派盧崑福1人固守議場？

黨團質疑，認真上課的人還要被蹺課的同學酸，國民黨真的要好好學習「禮義廉恥」這4個字；尤其立委謝龍介過往擔任市議員時，多次被民間單位評比為待觀察議員，出席議會比例過低，議會問政不合格、開會出席不及格，何來資格批評認真開會的議員們？