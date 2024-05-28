國民黨立委陳玉珍今（28）日指出， 民進黨政策會執行長王義川昨晚在節目上公開說，他們可以用手機訊號的定位，去分析出在立法院外頭的群眾年齡，引發爭議，事後王稱，新北市政府也是透過此方法，對新北耶誕城做人流大數據調查。對此，資深媒體人謝寒冰直言，王義川「不要再瞎掰了」，因為這件事不是濫用公權力查個資，就是從頭到尾唬爛，既然他掌握這些資料，要不要來告訴大家，青島東路的抗議到底有多少人？

針對質疑，王義川今在社群平台Threads回應，他對立法院周邊活動人流資訊來自民間的調查，且透過手機訊號取得人流特性分析，是目前商業市場進行活動調查的基本方法，新北市政府也是透過此方法，對新北耶誕城做人流大數據調查，民進黨沒有相關設備，所以沒有相關資料。

謝寒冰今在臉書發文表示，王義川真的不要再瞎掰了，這件事要嘛是濫用公權力查個資，不然就是從頭到尾唬爛，「不然我教你第三種，就是神明降駕告訴你的」。他並直言，既然王義川掌握這麼多人流資料，要不要告訴大家，當天青島東路的抗議到底有多少人？