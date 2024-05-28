立法院今（28）日續審國會改革法案，在野力拚三讀，多個公民團體則再次發起街頭抗爭。不過前國民黨立委鄭麗文認為，民進黨從上周二就知道事情玩不下去了，如今的舉動只是為了顧及面子，因此鄭麗文也斷言事情會在今天落幕。

朝野立委近日為了國會改革法案，爆發不少衝突。鄭麗文今在政論節目《大新聞大爆卦》中提到，在上周二民進黨就已經知道事情玩不下去，因為上上周五打最兇的那天，民進黨打過頭了，知道若繼續出現嚴重肢體衝突，民進黨會佔不到任何便宜，因此開始轉向，開始「烙人」來立院。

這輩子搞過很多場群眾運動的鄭麗文直言，第一天就能知道能量在哪裡、可以持續多久，因此她在第一天就知道這次的運動不可能是第二場的太陽花學運，因為完全感受不到群眾情緒跟動力。鄭麗文進一步分析，根本原因是民進黨本身的正當性嚴重不足，另外，年輕群眾已經離民進黨而去。

鄭麗文表示，民進黨心中也很清楚，但為了顧及面子，不能讓民眾覺得民進黨打輸，也不能被支持者看破手腳，因此至今仍虛張聲勢，用立院外的群眾嚇唬大家，不過也破功了。

鄭麗文認為，民進黨為了向民眾交代，至今仍使出拖延戰術，不過她直言，藍白兩黨要過的條文通通都會過，民進黨如今只希望卓榮泰本周五能順利上台，因此今天所有事情會圓滿落幕。