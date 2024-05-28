詐騙猖獗，數位發展部推動打詐通報查詢網、簡訊短碼服務，部長黃彥男表示，要從「識詐」處理，當有工具或有能力直接判斷，就不會被騙，政府推動簡訊短碼服務後，金管會要推動銀行的短碼，68加上「銀行代碼」，也許到明天這時候，變成非短碼的不敢點，結果會造成大家只好來申請短碼，合法公司為了與客戶溝通，為了客戶來信任訊息，政府不用強迫，用市場機制驅動。

黃彥男今天與媒體茶敘，對於未來施政重點。黃彥男說，當前詐騙問題國人十分關心，第一箭數發部將刪減出國經費，增加打詐的研發及執行經費，規劃設立「數發部打詐通報查詢網」，利用AI對抗 AI假訊息，加強民眾對詐騙訊息的認知與警覺心；第二箭是强化我國通訊系統的資安及韌性，避免未來網路和天災人禍造成大規模通訊的中斷；第三支箭則瞄準促進數位經濟發展，加強輔導及投資數位產業，推動我國AI、軟體及資安產業，在2026年成為我國新兆元產業。

對於施政上是否接續前部長唐鳳政策？黃彥男說，數發部成立才1年多，從零開始，當然就很多事情要做，唐鳳奠定很多清楚，目前看到幾個署分工，在唐鳳任內佈置，唐鳳在法規方面，電子簽章法過了，打詐專法已經政院通過，他上來繼續延續這個工作，有一些方向配合賴清德總統，不同總統有自己的目標，賴總統說要AI島，特別強調AI。

黃彥男表示，配合新的政策，有五大韌性產業，智慧島等AI政策去強化，另外，詐騙真的是有成長，這變成是重點，兩年前成立時，沒有看到兩年後這問題，當然不是只有台灣問題，是全世界問題，大家一起努力去阻擋，數發部多投入資源、研究、服務，唐鳳奠定基礎，延續唐鳳的方向，賴總統要推動的事情做很多加強。

數發部次長林宜敬表示，政府已經做很多反詐的工作，還是有很多民眾抱怨，因為大部分民眾生活在網路上面，在網路上看到疑似詐騙訊息，或是根本已經看出來是詐騙訊息，但是不知道到哪裡通報、確認，內政部有165詐騙通報網站，內政部是警政單位，只處理已經是詐騙、有財損的才有辦法報案。

他說，針對還沒有開始真正詐騙，例如仿冒謝金河的身分，還沒有任何金錢的損失，但是知道接下來要做詐騙，對此成立反詐通報查詢網，希望以後民眾看到可疑訊息，可以把訊息貼到APP或網頁，查詢是否已經有人通報，是否為假訊息，很快知道政府處理速度。

他強調，數發部接到訊息後儘速分派相關單位，例如仿冒名人，就與名人聯絡詢問是否本人；例如交通部假罰單訊息，就把訊息轉給交通部確認，同時經由資安院利用科技方法、AI方法，主動去搜尋可疑詐騙，把資料儘量放在反詐查詢通報網，讓民眾知道這是可疑的詐騙，也讓民眾知道政府處理到什麼程度。

黃彥男指出，打詐有四階段，識詐、堵詐、阻詐、懲詐，識詐很重要，詐騙不可能完全斷絕，網路、電話、面對面、郵寄，詐騙訊息來源訊息太廣，不可能完全阻擋，識詐的方法就是要去推動的，查詢網就是讓大家有方式去了解判斷收到訊息是不是詐騙。

黃彥男表示，現在都很多詐騙還是於簡訊或電話，很多管道去用一些國外網路電話撥進來，看到不是＋886就是09，推廣短碼服務，去年政府推短碼服務，如果政府單位要跟民眾溝通，一定是「111」開頭，現在擴散到中華電信是「123」，金管會要推動銀行跟民眾溝通用的號碼是「68」開頭，6位數以下的短碼，包括電商等都一樣，經過核可認證後可以申請短碼，與客戶溝通就用短碼，不會再用09奇怪的號碼，將來收到簡訊要轉錢、填資料，看到09要高度懷疑，短碼比較可信。

他說，另外短網址，政府出去的一定要gov.tw，不會加奇怪的數字，讓民眾判斷收到網址可不可以點，若不確定可以到查詢網，掃描網址或電話是否可疑，幫助民眾識詐，民眾收到很多詐騙訊息，當有工具或有能力直接判斷，就不會被騙。

黃彥男說，收到詐騙訊息沒關係，只要錢不離開口袋，大概都不會有事，詐騙集團在台灣騙不到錢，就會轉移陣地，政府如果做得好，詐騙集團在台灣就無利可圖，自然案件就會減少，從識詐處理，幫助詐騙數量減少，這是努力的目標，用一些工具短碼、短網址，讓民眾接到訊息知道什麼可信，減少詐騙。

媒體追問，短碼訊息費用比較高，是否強制要求哪些產業申請短碼？黃彥男回應，政府短碼已經推，再貴也會付，為了trust，以後價錢會逐步下降，銀行要推，「這也是trust問題」，服務牽涉到錢的，申請68多少，後面是銀行代碼，例如郵局就68700，若為了省錢不申請短碼，政府沒有強迫，但以後民眾會被教育成「09」就不敢相信訊息，用這種像輿論或民意的方向，讓大家去建立可信任的訊息系統。

黃彥男認為，推短碼一開始會從公部門，所有銀行、會牽涉到錢的，應該用短碼，至少從這裡先開始，像有一些服務的55688就自己用短碼，政府短碼可以自己負責，資安沒問題，但其他提供短碼的單位要有資安能力，不能被入侵，被入侵要重罰，資安做好，短碼是可信任的，看到這是來自可信任的來源，才敢點開。

黃說，也許到明天這時候，變成非短碼的不敢點，就跟現在一樣，電話看到09多少大部分不敢接，自己也接到詐騙，也可能是廣告或借錢，朋友都在通訊錄，沒有看過不太敢接，慢慢大家會開始有信任的號碼，結果會造成大家只好來申請短碼，合法公司為了與客戶溝通，為了客戶來信任訊息，政府不用強迫，用市場機制驅動。