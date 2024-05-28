藝人楊丞琳參加陸綜《歌手2024》，因為高音翻車、忘詞等失誤慘遭淘汰，還被加拿大聲樂老師Rozette評論為「大陸版小甜甜」，唱功遭到外界質疑。不過一片罵聲中，歌唱老師陳威宇跳出來緩頰，他強調楊丞琳聲音甜美，只要改掉3種NG姿勢，學會運用自己的聲音，就能將唱功發揮得淋漓盡致。

陳威宇指出楊丞琳的音色相當甜美，不過劣勢是不擅於運用自己的聲音，接著以楊丞琳演唱《帶我走》的影片為例，他指出楊丞琳唱到低音部分，習慣把頭往下壓，導致音準變的相當不穩定，也使得低音中「亮度不足」。解決方法就是唱到低音時，頭部不要往下壓，同時也要放鬆臉頰，否則會壓到喉頭，導致氣息過多，聲音散掉。

另外陳威宇發現，楊丞琳習慣用「咬字的母音以及口腔的力量」來維持聲音，但容易造成發聲肌肉的緊繃，導致影響喉嚨發聲的運作，他建議楊丞琳放掉刻意咬住聲音的動作，讓音色更統一、聲音更加穩定。接著點出楊丞琳唱到高音時，頭部會向上抬高延伸，導致越唱到高音處，聲音越來越薄，不難看出「少少的肌肉動作，大幅影響聲音表現」。

雖然外界認為楊丞琳不太會唱歌，陳威宇強調「只要補足低音的中頻跟高頻，高音時增加低頻，以及讓聲音更穩定，聲音就會更一致，就會有又厚又亮而且又好的聲音」，接著強調楊丞琳是演過戲的歌手，有過多情緒表達是好事，只要能夠正確掌握聲音運用的技巧，歌就會唱得非常好。