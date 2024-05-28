竹聯幫和堂33歲吳姓男子，自稱是齊天會會長，除涉及多起暴力討債案件，還與中華民國善陽展望協會勾結，指揮手下成員充當假志工，在北部地區捷運站出入口、醫院、寺廟等人潮眾多之處，向不特定民眾勸募騙取愛心捐款。刑事局偵查第二大隊第三隊蒐證後將吳嫌等13人拘提到案，依組織、加重詐欺等罪嫌移送法辦。

警方調查，吳嫌自2022年起，對外自稱為竹聯幫齊天會會長，並任命33歲張姓男子擔任副會長，平日以新北市民宅為堂口，作為幫派成員聚會及藏匿暴力討債所用刀械的據點，吳嫌去年1月間接受2起討債委託，率眾強押拘禁2名被害人，再以傷害、恐嚇手段逼迫被害人，致其心生畏懼交付款項，以換取人身自由及安全。

刑事局破獲黑幫勾結展望協會，以假勸募真詐財方式詐騙430萬元。（翻攝照片／林郁平台北傳真））

警方溯源追查該幫派經濟來源，發現張姓副會長得知「中華民國善陽展望協會」楊姓負責人以假勸募方式牟利，張嫌竟利用幫派惡勢力，要求楊嫌每月繳交2萬元保護費給齊天會，這樣在進行假勸募時，就可得到該幫派的保護，免受其他幫派騷擾。

楊嫌自2022年9月起至2023年8月期間，以展望協會名義向主管機關申請街頭勸募，事後再製作不實報表，其中除由楊嫌招募假志工進行勸募外，張嫌見勸募好賺，竟派數名手下加入假志工行列進行詐財，除按月給假志工薪資外，更訂定勸募金額若達一定數額還可獲得績效獎金，初估1年內假勸募、真詐財達430萬元。

專案小組去年8月及今年3月，發動2波搜索拘提行動，將吳嫌等13人拘提到案，查扣齊天會匾額1個，電擊棒、模擬槍、辣椒噴霧槍、鋁棒、球棒、螺旋刀、開山刀、摺疊刀、彎刀、斧頭、手銬等刀械1批、黑莓卡15張、電腦主機及筆記型電腦4部、中華民國善陽展望協會勸募箱13個、背心17件、志工證7張、收據4本、捐款看板10面、旗幟1面、打卡鐘1個等贓證物。全案訊後，依組織及加重詐欺等罪嫌移送北檢偵辦，其中張嫌、楊嫌因涉案情節重大，遭法院裁定羈押禁見。