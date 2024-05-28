今天5月28日，是IDF戰機首飛35週年的日子，漢翔公司臉書分享紀念貼文與歷史照片；民國80年代，當時清泉崗滑行道旁的土地，仍有部分為農田，三架IDF戰機在滑行道整備時，恰好有農人駕牛車經過，傳統與現代、最慢與最快，形成了極強對比。
這張非常有意思的照片，至今仍在漢翔的史蹟館及會議室中陳列，也是空軍聯隊隊史館、史蹟文物的館藏，足見其經典。
漢翔表示，另外分享一則逸事，多年前這張照片公開時，許多人以為是合成圖，甚至還有記者朋友們相互打賭，而今再次憶起，不知當年的賭注是由誰勝出？
今天5月28日，是IDF戰機首飛35週年的日子，漢翔公司臉書分享紀念貼文與歷史照片；民國80年代，當時清泉崗滑行道旁的土地，仍有部分為農田，三架IDF戰機在滑行道整備時，恰好有農人駕牛車經過，傳統與現代、最慢與最快，形成了極強對比。
這張非常有意思的照片，至今仍在漢翔的史蹟館及會議室中陳列，也是空軍聯隊隊史館、史蹟文物的館藏，足見其經典。
漢翔表示，另外分享一則逸事，多年前這張照片公開時，許多人以為是合成圖，甚至還有記者朋友們相互打賭，而今再次憶起，不知當年的賭注是由誰勝出？
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