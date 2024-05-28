有些人擔心一旦吃降血壓藥，就得一輩子吃藥，心臟內科醫師洪惠風表示，事實並非如此，如果高血壓患者體質不變，停掉了降血壓藥，血壓馬上就會升高，但如果體質改變了，就有機會就此停藥，有些患者戒了湯，限制飲食中的鹽份，或減重成功，血壓就恢復正常，不必再吃藥。

洪惠風上「健康晚點名」節目中指，血壓高就像在高速公路開快車般，沒事就沒事，但車禍機會高，車速降下來，安全機會就會多，而吃降血壓藥，就是一種控制血壓的方式。

洪惠風說，高血壓患者很關心一旦吃了降血壓藥後，是否一輩子要吃藥？「不是這樣的，你的體質若不改變，藥一停，血壓也回來了，有很多人體質改變了，降血壓藥自然可以降低，像有人減10公斤體重，血壓就正常了。」

洪惠風說，降血壓藥得吃一輩子的重點是體質都不變，不企圖改變體質，高血壓會降？「對不起沒有那種事」，要控制好血壓，還是與飲食中的鹽份有關，有些人把湯戒了，血壓就控制好，「湯是一碗鹽水」，把鹽限制了，高血壓有可能就此改善了，不必再吃藥。

衛福部國健署在官網指出，控制鹽（鈉）攝取量是預防高血壓的重要工作之一，建議國人每日鈉總攝取量不要超過2400毫克，亦即食鹽6克。

洪惠風說，另有些人吃了降血壓藥後，後來腎臟不好，這有2種可能，一個是吃藥傷腎，另一個是高血壓傷腎，後來就有做相關研究，把高血壓藥患者分為兩組，1組吃降血壓藥，另1組不吃，結果顯示，不吃藥那組腎功能更爛，所以不是降血壓藥物，讓腎功能變差，降血壓藥對腎功能來說，其實是有幫忙的。