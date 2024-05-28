從事舞蹈教學與編舞30年的陳芬蘭老師，培育不少舞蹈優秀青年，舞蹈教學優異，榮獲2024中華民國舞蹈協會「舞蹈社教推廣有功獎」及「春風化雨教學獎30年」雙項獎項，縣長楊文科28日在主管會報特別頒發感謝狀，肯定陳芬蘭對舞蹈傳承及教學的貢獻。

楊文科表示，陳芬蘭老師努力培育舞蹈藝術的優秀人才，鼓勵團員參與國際舞蹈大賽，如去年全中運開幕演出導演的藝術家張逸軍，及2010年韓國首爾國際舞蹈大賽亞軍的陳法蓉，皆為陳培育的優秀舞蹈人才，追求國內舞蹈界質與量的提升，獲得雙獎項實至名歸，是新竹之光！

陳芬蘭說，她是湖口鄉人，從國小四年級開始學習舞蹈，此次獲獎是對她教學、編舞及帶學生參賽等經歷的肯定，其中「舞蹈社教推廣有功獎」對她來說特別有意義。

陳芬蘭自2014年起就到桃園推廣民族舞蹈，她認為要傳承文化一定要透過實際行動，否則只會停在原地，直到現在她都未曾停下推廣傳統舞蹈的腳步，希望能為傳統文化盡一份心力，也期許所教的學生都能成為台灣之光。

陳芬蘭目前擔任法蘭藝術舞蹈團團長，自小跟隨就讀新竹師範學院的大姐學舞，國中時在國父紀念館觀賞天鵝湖芭蕾舞表演後，開啟了習舞之路。之後進入華岡藝校學習舞蹈藝術，也習槍武術，並拜師郭小華進行水袖訓練，且跟隨游好彥舞團學習經驗，曾參加各項舞蹈比賽，獲得優異成績，也累積了許多實戰經驗，成為日後教學的寶典。

此外，陳芬蘭希望結合更多社會力量，找尋族群文化的根，2023年開始參與新竹縣新瓦屋花鼓隊的表演訓練，希望花鼓隊跳脫以往踩街模式的演出，能走入劇場，展現傳統新風貌。