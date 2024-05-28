威鋒電子VL605 USB-C轉HDMI 2.1訊號轉換器是一款創新的單晶片，支援最新的顯示器功能和高度整合的低功耗設計，它針對USB-C影音轉接器和多功能擴充底座進行優化，整合了兩口的USB-C PD 3.1控制器，在啟用EPR時可支援高達240W的charge-through充電。此外，VL605可將DisplayPort訊號轉換成最高8K60Hz或4K240Hz的HDMI 2.1訊號輸出，同時能替連接中的主機充電。

威鋒電子產品部處長張惠能強調了VL605的可塑性，他表示，DisplayPort和HDMI是目前業界主流的影音規範，現在更和USB Type-C規格緊密結合，配合威鋒電子多樣化的USB Hub控制晶片，VL605可創造多種具備USB PD charge-through功能的USB-C多功能擴充底座應用，為各類產品以不同的USB速度供電。隨著蘋果、高通和聯發科新一代手機晶片都開始提供硬體光線追蹤功能，AAA級遊戲大作也開始移植到手機平台上，VL605的產品需求前景看好。搭配VL605的雙口USB PD控制器和HDMI 2.1輸出功能，讓手機不僅能夠作為掌上型遊戲機使用，還能輕鬆將其轉變為家用遊戲機，在投影到4K/8K大螢幕電視時，可同時為手機充電，提供嶄新的遊戲體驗。

威鋒電子指出，隨著主流家用遊戲機和電腦主機陸續支援HDMI 2.1，市面上支援HDMI 2.1的顯示器持續成長中，許多顯示器亦配備了HDMI 2.1增強功能，例如更高的解析度和刷新率、VRR和HDR。相較於HDMI 2.0的最高頻寬為18Gbps，HDMI 2.1頻寬高達48Gbps，有了顯著提升，能處理更高的4K刷新率影像。

展望2024年，因市場已經經歷一年以上的庫存調整期，2024年USB-C產業可望回到正常的季節性銷售表現，因此，法人預估，威鋒電子2024年營運可望重回成長，並預估威鋒電子2024年營收、獲利均會相較去年成長。