開發金控2024年第一季稅後淨利達新台幣82.14億元，年成長 134%，淨值較2023年底增加約280億元。開發金控總經理楊文鈞表示，過去數年內，開發金控的轉型策略已展現成效且內化為企業精神，現任管理團隊將以國際化視野與在地化經驗，帶入新資源及新思維，持續推進全方位發展。

凱基人壽首季稅後淨利為新臺幣51.5億元，新契約價值利潤率從去年同期的34.4%上升至48.2%，未來將持續推動保費成長，在市場波動下以穩健的投資組合管理維持投資收益；避險前經常性收益率為3.45%，較去年同期增加5個基本點。

凱基銀行首季稅後淨利為新臺幣15億元，提存前淨利較去年同期成長25%；財富管理收入較去年同期成長56%；個人信貸成長23%，房貸成長8%。蘇銀凱基消費金融公司於首季獲利RMB 110mn，較去年同期成長33%；授信資產成長47%。凱基銀行首季存放利差為2.1%，NIM為1.32%。

凱基證券首季稅後淨利為新臺幣29億元，較去年同期成長53%；股東權益報酬率18.9%優於同業平均水準，股權承銷市場第一、債券承銷市場第二；經紀市佔率10.6%，較去年同期成長；客戶資產管理規模較去年同期成長30%，截至2024年3月底為新臺幣4830億元 ; 財富管理收入成長65%。

中華開發資本首季受海外投資組合評價波動影響，2024年第一季淨利為新臺幣1.29億元；群創開發貳基金2024年第一季完成首輪關帳，資產管理規模增加新臺幣26億元，總資產管理規模達新臺幣560億元，與工研院簽訂合作MOU，打造「生醫創新跨域合作平台」，建立以臺灣生醫團隊為主之案源、業務及籌資等多層面合作生態系。