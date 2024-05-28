停車問題為許多地區面臨的問題，新北市府也極力推動停車場建設來因應，不過國民黨新北市議員王威元今（28）日質詢時指出，不同權屬的停車場導致權利金與向民眾收費方式出現差異，建議市府應該統一，交通局長鍾鳴時回應會再研議。

王威元表示，以交通局目前業管的300多個公有停車場來說，平均向廠商收取的權利金大概是每月每位4000多元，而廠商的月票收費也大概在這個金額略多一些而已，再加上臨停收費，等於讓廠商可以有利潤，同時也能充實到市庫，讓停管基金可以繼續運作。

不過王威元也舉例，說明非交通局權屬的停車場就有比較大的落差，像是三重小巨蛋停車場，是全三重月票收費最貴的停車場，每月4600元，但是區公所向廠商收取的權利金竟然僅1961元；而聯合醫院則是自行招標，每月權利金達6000元，不過月票只要4200元。

王威元認為比較合理的是光興國小停車，這是由交通局自行招標的案子，廠商繳交的權利金為每月每位4167元，而民眾月票的收費為4300元。王威元建議，新北市已經升格直轄市了，應該要研議一下，在權利金跟月票的收費標準要有統一的做法。

交通局長鍾鳴時說明，部分停車場並未收回由市府招標管理，是考量地點以及特殊性，不過對於議員的建議，會再研議是否有較妥適的作法。