台中市霧峰區7旬王姓婦人，近期於網路結識自稱「敘利亞軍官」的王姓男子，線上相處1個多月漸生感情，近日王男稱要回台和王女共同生活，需先繳納38萬保證金給聯合國，王婦便向兒子借款，兒子詢問母親為何急用錢無果，向警方求助，王婦才發現一切都是騙局，免於落入愛情陷阱。

台中市警察局霧峰分局四德派出所巡佐陳世民、警員邱朝雍於日前中午12時至下午2時執行巡邏勤務接獲民眾來電，稱母親借了一筆錢急欲匯款至不明帳戶，警方前往登門拜訪。王婦向警方表示，近期在臉書上遭1名男子搭訕，並加LINE好友聯絡，1個多月來相談甚歡漸生感情。

台中市霧峰區7旬王姓婦人網戀自稱「敘利亞軍官」的王姓男子，近日王男稱要回台和王女共同生活，需先繳納38萬保證金給聯合國，王婦急向兒子借款，經警方苦苦勸說才免於愛情陷阱。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

據悉，該男子自稱為「敘利亞軍官」，日前以回台共同生活為由哄騙王婦，並稱自己尚未到退伍年限，若提早離開戰場，需繳納保證金38萬元給聯合國，否則私自離開戰場將會遭到殺身之禍。王女知情後便向兒子借款，但當兒子疑惑母親那麼緊急借款所為何事？母親均不願說出實情，只好聯絡警方。

警方一聽知道是戰地情人的愛情詐騙老梗，經苦口婆心分析詐騙手法並提供相關提示，王女才相信一切都是騙局，王女及家人極力感謝員警及時阻詐，避免被騙走38萬元。

台中市警察局霧峰分局長陳祥麟指出，近年詐騙案件層出不窮，詐騙之手法屢遭新聞媒體批露，仍有不少民眾遭詐騙得手，說明現今社會運用社群軟體交友普遍，呼籲民眾在遇到可疑的狀況時，要求至ATM或銀行進行操作匯款等，應先撥打165或110進行查證，避免一時衝動，造成自身財產損失，得不償失。