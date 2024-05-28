日本男神山下智久出道多年演出過多部經典日劇，包括《改造野豬妹》、《求婚大作戰》、《零秒出手》等，而演技精湛且擁有帥氣外型的他，是不少人心中永遠的男神。日前他與南韓人氣團體TOMORROW X TOGETHER成員姜太顯視訊同框，讓粉絲相當興奮，但他事後曬出的無修圖自拍，卻意外引起網友討論。

山下智久近期因新劇《BLUE MOMENT》與姜太顯合作劇中插曲《Perfect Storm》，而兩人也以視訊方式同框。可見山下智久穿著黑色上衣，搭配白色外套，即使打扮休閒簡單，但依舊相當帥氣；而影片中他率先用韓語向對方打招呼，讓姜太顯非常高興，隨後也開心的用日語回應。

不過，該影片疑似因為濾鏡太強，導致山下智久的衣服線條變得很不明顯，連鼻子也變得有些奇怪，與真實的狀態差距有些大。然而，事後山下智久在社群上曬了一張無濾鏡的自拍照，讓他的真實膚況全現形；對此，許多粉絲都忍不住大讚「永遠的不老男神」、「這是真實的山P」，但也有網友表示，他看起來有些無神「別太累阿...黑眼圈都冒出來了」、「看起來有些無神」、「狀態有差」。