桃園市復興區「小烏來宇內溪戲水區」是桃園市唯一合法公告開放溪流戲水區域，去年夏季因為工程整修未對外開放，今年工程完工進化升級，6月1日起對外開放，除公共廁所、淋浴間整修外，更新增1處野溪溫泉，除了夏季清涼戲水外冬天也有溫暖熱湯，讓小烏來1年4季都好玩。

市府觀光旅遊局長周柏吟說，小烏來位於大漢溪支流宇內溪下游，擁有優美的峽谷地形，以小烏來瀑布、龍鳳瀑布、宇內溪戲水區、天空步道、天空繩橋及風動石最為聞名，其中宇內溪更是桃園市內唯一合法溪流戲水區域，每年夏季6月至9月開放戲水，門票銅板價50元深受民眾熱愛。桃園市風景區管理處也在宇內溪岸再規畫1處野溪溫泉，重新整修既有公共浴廁、淋浴間與設備儲槽等，以完善戲水區的遊憩服務。

今年小烏來宇內溪戲水區6月1日起至9月29日為期4個月對外開放，6、9月每逢星期六、日及國定假日開放，7、8月則配合暑假期間全月開放（周二休園不開放），民眾進入戲水區時間為早上9時至下午5時。開放範圍在宇內溪宇內1號橋至2號橋間，為提升水域活動遊憩安全，開放前特別加強河床整治，開放期間並委託專業救生業者在水域開放區執勤安全救生服務工作。