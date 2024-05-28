道路平整是民眾最關切議題，關廟區中山路一段原訂去年底執行路面改善工程，為配合台電「配電線路地下化工程」，由台電先施工，避免路面二度刨鋪，惟台電施工遇上箱涵及各管線阻礙而卡關，但已造成路面大面積補丁，影響用路人安全至鉅，民眾怨聲載道。
市議員陳皇宇今天邀集工務局、台電、關廟區公所等單位會勘，要求盡快還給用路人安全、平整的路面，至於整體「電線桿及管線地下化」能否如期完工，也必須趕快找出方案。
此案為關廟區公所向中央爭取前瞻經費5300萬元，用於改善中山路一段路面，原訂去年11月底開工，5月可望完工，卻因配合台電配電線路地下化作業，避免路面兩度刨鋪，由台電先行作業，詎料，台電開挖後發現地下空間不足，工程卡關，整條馬路四處補丁，路面改善工程也遲遲無法啟動。
台電公司表示，已完工路段會盡速進場刨鋪路面，強調該工程於施工期間遇上箱涵及各管線阻礙，導致施工期程過長，無法即時全面刨鋪路面，後續將與關廟區公所及工務局商討解決方案，至於開挖路面破損的部分，目前大部分也已修復，其餘陸續進場修復。
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