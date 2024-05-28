南投縣曾姓外送員去年在群組貼文，號召同業賺外快，找人連署一份可賺200元，幫參選正副總統的郭台銘、賴佩霞衝連署份數，他涉嫌觸犯《總統副總統選罷法》之對連署人交付賄賂，使其為特定被連署人連署罪，南投地方法院一審判刑6月併科罰金55萬元，宣告緩刑3年。

檢警指出，曾姓外送員去年總統副總統參選連署期間，在外送員群組貼文，號召同業來賺外快，找人連署一份可賺200元，得知其他縣市有人收購連署書遭法辦，曾男在群組刪除訊息，但該訊息已被截圖檢舉。

檢警獲報赴曾男住處搜索，查獲部分未交出的連署書及相關證據，因曾男不願吐實，交代收購連署書上游，遭檢方聲請羈押，法官審理後裁定限制住居。

南投地院審理認為，曾男妨害正副總統連署的公正、公平與純潔，戕害民主政治的健全發展，所為實不足取，惟念及因一時失慮，犯後坦承犯行，也繳回犯罪所得200元，判處有期徒刑6月，併科罰金55萬元，宣告緩刑3年，緩刑期間要向公庫支付3萬元，接受3場次法治教育。另褫奪公權3年。