🟡 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐂𝐀𝐋 🔵



Cristiano Ronaldo breaks the Saudi League Record for most goals in a season 🤩

He reached now 35 Goals/31 Games. 🔥



The FIRST EVER To Be

THE LEAGUE TOP SCORER

of 4 Different Countries! 🐐 pic.twitter.com/1XxJ99Tfgq — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 27, 2024

葡萄牙足球巨星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）寶刀未老，他以39歲之齡改寫沙烏地阿拉伯聯賽的單季進球紀錄，這是他在該聯盟的第一個完整球季，31場比賽攻進35球，改寫摩洛哥前鋒哈姆達拉（Abderrazak Hamdallah）2019年創下的34球紀錄（26場）。C羅另外送出11次助攻，他在沙國球隊艾納斯的所有賽事累積50顆進球。

C羅生涯在4個頂級職業聯盟當過進球王：英超（曼聯）、西甲（皇家馬德里）、義甲（尤文圖斯）、沙聯（艾納斯）。艾納斯簽約C羅2個半球季，合約總值5.36億美元（新台幣172億），平均年薪2.14億美元與法國前鋒本澤馬（Karim Benzema）並列為史上最高。本澤馬領的也是油錢，他以兩年4.47億美元加盟沙聯的伊蒂哈德。C羅與艾納斯的合約將於明年6月到期，目前不排除續約可能。

退役葡萄牙中場門德斯（Pedro Mandes）稱讚C羅是比梅西（Lionel Messi）「更完整」的足球員，「C羅在西甲、英超、義甲都拿到聯賽冠軍，而且都是進球王，我覺得這超級厲害。梅西當然是技巧高超的球員，但他只在西甲以外的聯盟踢過兩年法甲以及現在的美國大聯盟。我們永遠不知道梅西能否在英超踢出相同水準，因為英超的球風兇猛、碰撞更激烈，C羅在那裡表現極佳。」

C羅生涯踢進893球是史上第1，頂級聯賽累積547顆進球是史上第3。