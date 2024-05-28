24節氣中的芒種將施下周三（6月5日）到來，民俗專家柯柏成表示，要促進文昌運的考生或學生，可在當天晚上7到9點，在書房或家裡的正北方掛風景月曆或海報，不過他提醒，在掛之前先清理該處死掉的蚊子、蟑螂、螞蟻、蜘蛛，以免影響文昌運勢。

柯柏成在臉書表示，《月令七十二候集解》：「五月節，謂有芒之種穀可稼種矣」，意指大麥、小麥等有芒作物種子已經成熟，搶收十分急迫，錯過時機再收就晚了。晚穀、黍、稷等夏播作物也正是播種最忙的季節，故又稱芒種。

對於今年要促進文昌運的考生或學生，柯柏成表示，可以在芒種當天晚上7至9時，在書房或家裡的正北方掛上一幅風景月曆或海報，不過在掛之前，要先確認該地方是否有死掉的蚊子、蟑螂、螞蟻、蜘蛛，必須先將這些東西清理乾淨，以免影響文昌運勢。此外，柯柏成指出，這個開運法只限當年，過今年冬至後就可以把月曆、海報取下。

柯柏成說芒種在古代農業社會就是農忙的時節，引申到現代的工商社會也是一樣，要跟著節氣律動才能順應自然間的氣運，在工作的上班族就該多忙些，就算是退休的閒人也可趁此節氣多運動保持健康，學生在面臨升學考試就要加倍努力用功，才能忙有所得。

★最近財運走旺？哪裡會有飛來桃花？快上《中時新聞網》LINE，鍵入自己的「星座」名稱或「運勢」搜尋。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。