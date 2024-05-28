新北市原民局長Siku Yaway林瑋茜（中）共同舉行揭牌儀式。（張鎧乙攝）

當地原住民長者歡慶獻唱阿美族語、中文、閩南語詩歌。（張鎧乙攝）

蘆洲文健站揭牌儀式舉辦感恩茶會邀請當地原住民長者共同參與。（張鎧乙攝）

新北市第26處原住民族文化健康站28日在蘆洲區正式揭牌啟用，將為在地長者提供關懷、共餐等多項照顧服務。新設立的文健站不僅成為長者的聚會場所，也將成為文化交流的重要場域。

新北市原民局長林瑋茜Siku Yaway在揭牌儀式上表示，目前新北市總共有15個行政區、25站的原住民文化健康站，很高興在蘆洲開設第26間，而這也是蘆洲第1個原住民文化健康站，其實對族人長輩來說已經等了4年多，也感謝台灣葡萄園社會關懷協會在蘆洲蹲點的時候，發現到這裡有許多從東部上來的長輩，在這邊形成1個聚落，隨著大家年紀漸長後，有需要1個地方，讓族人朋友可以聚會，共同來分享話語，能撫慰人心，其實都會地區寸土寸金，各里的活動中心也有很多各族群都需要使用的空間，很感謝有這樣子的場地，還有真耶穌教會來承攬這項工程，提供老幼共學的服務。

曾是三鶯地區部落文化健康站負責人，本身也擔任過照服員的新北市議員蘇錦雄Paylang．Caya表示，做文健站的工作已11年，離開這個職場才發覺原來跟長輩在一起生活，是一件非常幸福的事情，很開心教會來做文健站，但是按照都會區的規範，這邊的容積率是不夠的，但設施絕對是OK的，希望原民局繼續努力。

蘇錦雄Paylang．Caya指出，根據今年的調查，原住民的平均餘命已經多了 2.5歲， 最重要的一個指標是文健站的開拓，全台灣現有500多個站，非常驚人，除了可造就2,000多個照服員的工作機會外，它可以讓這些退休的長輩在都市中能找到家的感覺，也能為長者提供多元化的照顧服務，並在心靈和生活上給予支持。