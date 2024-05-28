24歲中華男籃新秀林庭謙，目前效力中國CBA天津隊，近日捲入桃色風波，疑似背著啦啦隊女友李芷霖（霖霖）偷腥大陸女球迷，東窗事發後，霖霖心死提出分手。有網友發現，霖霖疑早在上月就知情，PO出一張對話圖公審舊愛。

林庭謙、霖霖交往3、4年，因工作關係變成遠距離戀愛，男方卻克服不了誘惑，26日被大陸網友爆料偷吃女球迷，還流出疑似向霖霖求饒的對話截圖，「寶貝對不起，我也很後悔，我真的做錯了，我跟那個人只是一夜情，不知道怎麼會這樣」，女方不買帳，冷冷地回應：「我不知道你會用這種方式結束我們的關係」，林庭謙繼續挽回：「我沒有要結束，我不想，我很愛你，我對不起你，我從來都沒有想離開你」，女方淡淡地回：「來不及了」。

芷霖上月疑PO林庭謙要她演分手戲碼的對話。（圖／IG@leelin0）

有眼尖的網友發現，霖霖疑似在4月份就公審林庭謙，於IG限動PO一張對話截圖，只見男方試圖勸說：「我沒辦法，只能先演，她快要去澳洲了」希望霖霖能演出兩人已分手的劇情，以便安撫第三者。巧合的是，霖霖上月接受本報專訪，當時就坦言單身，對感情抱持順其自然的態度，堅信充實自我一定可以吸引到喜歡的對象。至於擇偶條件，霖霖欣賞身高180公分、謙虛、有禮貌、自律跟有魅力的男生，她相信一見鍾情，過去幾段戀情，都是她主動追求到的。

芷霖不接受林庭謙的挽留。（圖／IG@leelin0）

事情爆發後，林庭謙關掉社群平台神隱，稍早透過經紀公司發聲明道歉，承認感情上處理不當，「我深感抱歉，我用不成熟的方式結束前一段關係，導致對方受到傷害。」至於網路傳言他逼迫第三者墮胎一事，林庭謙否認到底。