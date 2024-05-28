宜蘭縣礁溪鄉龍潭湖的圓吻鯝魚，每到端午節前後都會集體從湖中上溯洄游至周邊山溝產卵繁殖，22日約有近3000尾第一波上溯魚群現蹤，不過受限溪水不夠豐沛，跟以往幾萬條相距甚遠，因產卵期將持續至7月底，期間預估還會有3至4波產卵盛況，龍潭社區邀請民眾一起至龍潭湖觀賞壯觀的魚類洄游景象。
龍潭社區在農業部農村建設及水土保持署台北分屬的輔導下，以圓吻鯝魚的特殊洄游產卵生態，在龍潭湖建置鯝魚生態園區，開創了全台第一處可近距離觀賞魚類洄游產卵生態的場域；因這項了不起的魚類洄游生態景觀，早就成為喜好魚類生態者每年必訪的行程，每年約有70萬以上的遊客到訪。
今年20日連續兩天梅雨後，22日正式展開第一波魚群上溯，龍潭社區發展協會總幹事、龍潭村長李志文說，但受23日水量突然減少，導致魚群在「逆流而上」過程中，約200條鯝魚在管狀河道及魚骨阻流結構中死亡，為維護水質的乾淨，志工獲報立刻協助清除魚體。
李志文說，預計產卵期持續至7月底，期間會有3至4波盛況，已邀請龍潭國小師生，取部分魚卵回教室孵化，7月再放回湖中進行生態教育；另7月21日魚苗放流活動，在野放魚苗完成後將進行魚蚌共生體驗－釣牛屎鯽活動，感謝農業部海洋魚類永續基金會派員協助，除龍潭國小師生外，也提供給民眾預約參與。
龍潭社區今年為吸引住宿礁溪遊客體驗深度旅遊，遂與鄰近社區連結共同推出四村的特色遊程，包含龍潭的生態深度體驗、匏崙村的螢火蟲生態導覽、吳沙村的聚落文化輕旅行及二結村的蝴蝶山林步道健行，6月8日至7月21日共開放4條遊程、56場次、300份DIY體驗，可洽社區發展協會報名。
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