宜蘭縣礁溪鄉龍潭湖的圓吻鯝魚，每到端午節前後都會集體從湖中上溯洄游至周邊山溝產卵繁殖，22日約有近3000尾第一波上溯魚群現蹤。（龍潭社區發展協會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣礁溪鄉龍潭湖的圓吻鯝魚，每到端午節前後都會集體從湖中上溯洄游至周邊山溝產卵繁殖，22日約有近3000尾第一波上溯魚群現蹤，不過受限溪水不夠豐沛，跟以往幾萬條相距甚遠，因產卵期將持續至7月底，期間預估還會有3至4波產卵盛況，龍潭社區邀請民眾一起至龍潭湖觀賞壯觀的魚類洄游景象。

龍潭社區發展協會感謝農業部林業及自然保育署宜蘭分屬的經驗傳承與協助，另外協辦團體， 有台塑生醫、潭酵天地、海漁基金會、龍潭湖生態教室等。（龍潭社區發展協會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

龍潭社區在農業部農村建設及水土保持署台北分屬的輔導下，以圓吻鯝魚的特殊洄游產卵生態，在龍潭湖建置鯝魚生態園區，開創了全台第一處可近距離觀賞魚類洄游產卵生態的場域；因這項了不起的魚類洄游生態景觀，早就成為喜好魚類生態者每年必訪的行程，每年約有70萬以上的遊客到訪。

23日水量突然減少，導致上溯的魚死在石頭縫隙中，約200條，社區志工獲報後立馬協助清除魚體。（龍潭社區發展協會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今年20日連續兩天梅雨後，22日正式展開第一波魚群上溯，龍潭社區發展協會總幹事、龍潭村長李志文說，但受23日水量突然減少，導致魚群在「逆流而上」過程中，約200條鯝魚在管狀河道及魚骨阻流結構中死亡，為維護水質的乾淨，志工獲報立刻協助清除魚體。

李志文說，預計產卵期持續至7月底，期間會有3至4波盛況，已邀請龍潭國小師生，取部分魚卵回教室孵化，7月再放回湖中進行生態教育；另7月21日魚苗放流活動，在野放魚苗完成後將進行魚蚌共生體驗－釣牛屎鯽活動，感謝農業部海洋魚類永續基金會派員協助，除龍潭國小師生外，也提供給民眾預約參與。

龍潭社區今年為吸引住宿礁溪遊客體驗深度旅遊，遂與鄰近社區連結共同推出四村的特色遊程，包含龍潭的生態深度體驗、匏崙村的螢火蟲生態導覽、吳沙村的聚落文化輕旅行及二結村的蝴蝶山林步道健行，6月8日至7月21日共開放4條遊程、56場次、300份DIY體驗，可洽社區發展協會報名。