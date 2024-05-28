波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）在28日發表的評論中表示，波蘭不應排除向烏克蘭派遣軍隊的可能性，因為基輔正努力擊退俄羅斯的進攻，但席科斯基未具體說明波蘭軍隊將扮演什麼角色。

據路透報導，儘管烏克蘭的北約盟國誓言要向這個飽受戰爭蹂躪的國家提供資金和武器，以擊退俄羅斯的入侵，但他們普遍排除了向該國派遣士兵的可能性。

在被問及波蘭是否準備好向烏克蘭派遣軍隊時，席科斯基說，「我們不應該排除這種可能性。我們應該讓（俄羅斯總統）普丁猜測我們的意圖」。

該訪談發表在波蘭《選舉日報》（Gazeta Wyborcza）、義大利《義大利共和報》（La Repubblica）和西班牙《國家報》（El Pais）。

法國總統馬克宏2月26日在巴黎舉行的一次會議上，打開了向烏克蘭派遣軍隊的話題，暗示西方軍隊可以提供幫助的一個領域，是在烏克蘭訓練烏克蘭人。

席科斯基本人先前曾表示，北約軍隊在烏克蘭的存在「並非不可想象」。