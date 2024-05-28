數學是不少國高中學生感到最頭痛的科目，112年全國會考拿到A＋＋的比例僅6.35％；中原大學數學系畢業、擁有台大商管碩士的國發會主委劉鏡清28日在首度與媒體的見面會上，憑藉從小對數學的興趣，傳授改善數學成績的必殺攻略，他分享，老師教完數學後，立刻將一模一樣的題目改掉數字、重新練習，這個時候理解力還在、邏輯思路也在腦海中，只要能答對，就代表這個題型已經會了，一題接一題的累積之下，數學成績一定會有明顯改善。

劉鏡清透露，他大學曾到國宅附近的小學教小朋友數學，他每教完一個題型，就將數字改掉，讓學生重新練習一遍，只要上課認真聽，理解力還在，全班學生幾乎都答對，當數學能力提升後，整個學習情緒都變高昂，一旦學生對數學產生了興趣，邏輯思考能力就能培養起來了。

劉鏡清年輕的教學經驗也有所感觸，「培養小孩對數學的興趣，老師要負起責任」。

劉鏡清透露，高中數學小考簡單題目他僅考60、70分，但很難的題目卻能考90分，顯示邏輯能力強，卻可能因為粗心而失分；他也提到，小學五年級數學課老師出了一道困難數學題，老師說「答對的是天才」，結果全班只有他一個人算出來，老師也驚訝他的數學天分，果然大學聯考時，他數學只錯一題，拿到90多分的高分，順利進入嚮往的數學系。