彰化縣議員施嘉華父子2022年九合一選舉期間，以贊助交付選舉文宣品，變相賄賂多名鄉鎮民代、村長候選人約定支持、拉票。刑事部分，二審判施與父各3年1月、3年3月，各褫奪公權3年；在民事當選無效訴訟，一審判決當選無效，施不服上訴，台中高分院今天駁回上訴，全案確定。

施嘉華在2022年參選第20屆第三選區（和美鎮、伸港鄉、線西鄉）議員選舉，與父親施復興對周姓、邱姓及林姓鄉民代表或村長候選人等3人，以贊助、交付選舉文宣品變相賄賂，各無償交付文宣筆、打火機及口罩各約3萬7500元至1萬5000元不等，期約與家人投票支持，3人均同意，並收受文宣。該選舉在同年11月26日投票日開票結果，由施當選。

施家父子均否認犯行，一審認定涉犯《選罷法》之「交付賄賂罪」，各判3年2月、3年4月，均褫奪公權3年。施不服上訴。

二審今年5月初審結，法官以相關事證足以認定施家父子以贊助選舉文宣方式，變相提供同價額賄選，期約投票支持，以金錢介入選舉，所為屬「投票行賄罪」，判施3年1月、施父3年3月，兩人均褫奪公權3年。

民事部分，彰化檢方與選舉對手對施嘉華提起當選無效訴訟。一審認定，施家父子主觀上基於賄選犯意而交付賄賂；客觀上足以動搖投票意向，具對價關係，認定賄選行為明確，判決當選無效，施不服上訴。

台中高分院今天宣判，法官認定施家父子所為屬投票行賄，刑事二審判決有罪在案；民事一審判決當選無效，核無違誤，駁回上訴，全案確定。