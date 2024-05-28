座落於新北市三重區、歷史悠久的碧華寺28日展現回饋鄉里的善心善念，向新北市消防局捐贈了1000顆住宅用火災警報器。此舉旨在提升老舊住宅區的火災預警能力，保障居民的生命安全。

碧華寺觀音佛祖奉鑫會了解，許多老舊住宅因未設置火警自動警報設備，導致火災發生時無法及時預警，常常造成嚴重的傷亡，因此發起捐贈善行，捐贈1000顆住宅用火災警報器，期望藉由住警器的全面安裝，降低火災危害，共同守護市民居家安全。根據統計，從2020年至今，新北市已有112起因安裝住警器而成功逃生的案例，顯示出此設備在火災初期預警中的重要作用。

新北市消防局第3大隊長陳志德表示，碧華寺觀音佛祖奉鑫會這次的捐贈行動，不僅展示對社會公益的熱心，更為社會弱勢群體的居住安全提供實質保障。消防局將優先為獨居老人、低收入戶、資源回收戶以及身心障礙者等弱勢族群進行到府安裝火災警報器。

陳志德呼籲，社會大眾應積極購買並安裝住宅用火災警報器，每多一份火災預防，就能減少一分災害損失，共同創造一個安全的居住環境。