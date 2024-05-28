中國時報主辦的「全國22縣市施政滿意度調查」今（28）日公布，嘉義市榮獲10金3銀，為全台22縣市中唯一連續3年「大滿貫」的縣市，含金量非六都最高；市長黃敏惠更連續2年獲施政滿意度金獎，親自北上領獎，將榮耀歸功於市民共同的努力與肯定。

此次公布的「施政滿意度調查」13個面向中，嘉義市獲得10項金獎3項銀獎，尤其醫療衛生連續6年拿到金獎、教育也連續5年摘金、藝術文化連4年掄金，治安、環保、幸福感及觀光旅遊等也連續2年獲得金獎。

中國時報主辦的「全國22縣市施政滿意度調查」今日頒獎，嘉義市長黃敏惠與各縣市首長及代表領獎。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

市長黃敏惠連續2年獲施政滿意度金獎，感謝市民共同的努力與肯定。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

黃敏惠表示，「市府團隊所有的施政都要回歸市民的日常生活，人民才會有深刻的感受」，嘉義市今年能成為全國22縣市中唯一連續三年蟬聯「大滿貫」肯定的縣市，且市民生活幸福感名列前茅，榮耀都要歸功於市民共同的努力與肯定，每一次的民調對市政團隊都是考驗，更是肯定。

黃敏惠指出，嘉義市以小城市大創新的理念攜手市民共同打拚，3年多疫情，營利事業銷售額仍年年寫新高，今年民調新增「信任度」及「重視SDGs」兩項施政指標，嘉義市雙雙獲得金獎肯定，感謝市民對市府團隊的信任，「重視SDGs」的金獎更肯定嘉義市過去的永續作為與方向是正確的。

黃敏惠還說，《嘉義市淨零排放永續管理自治條例》審議通過，進度為非六都第1；全國唯一百分百市區電動公車，YouBike公共自行車周轉率非六都第1名，全國首創的縣市層級課程治理，引領實踐聯合國「永續發展目標（SDGs）」行動教育指引，永續落實於政策。