2024年5月28日澎湖縣／反制「青鳥行動」，澎縣議會國民黨團28日隔海聲援國會改革法案。（許逸民攝）

不滿國民黨和民眾黨在立法院提的國會改革5法案，受到民進黨阻擋，以及群眾上街包圍立院，甚至全台串聯。澎湖縣議會國民黨團28日中午也由議長陳毓仁、黨團書記長許國政領軍，帶著黨團議員全力聲援國會改革法案。

陳毓仁表示，這次國民黨提出的國會改革法案是時勢所趨，呼籲年輕人要支持，並奉勸民進黨要懸崖勒馬，不要阻擋改革的腳步。

立法院院會今日將第四度審議國會職權修法，在藍白人數優勢強推下，包括「立法院職權行使法」、刑法增訂「藐視國會罪」等，均可能在今天完成三讀。而反對的民眾、民團則號召「528全台青鳥行動」，全台共有15個縣市同步發起。

而為反制「青鳥行動」，澎縣議會國民黨團今日也在國民黨澎湖縣黨部大禮堂舉行聲援大會，由議長陳毓仁，黨籍議員許國政、吳政杰、許育愷、莊光大、張仁和與澎湖縣黨部副主委鄭宗琳 、張全一齊聚一堂，抨擊執政民進黨換了位子換了腦袋，對於國民黨在立院提的國會「改革」5法案，展開顢頇與暴力的阻擋，這些都是當年民進黨在野時提出，現又帶頭反對。

許國政說，國民黨這次提出的「改革」條文，其中有20幾條，都是民進黨早年在國民黨執政時期所提的版本，如今國民黨因應時代的轉變，重提這些條文的時候，卻遭到民進黨顢頇暴力的阻擋，更動員群眾包圍立法院，實在讓人很難理解。